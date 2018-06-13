Erdoğan Rize'de konuştu: "Sen Amerikalılardan yeni telefon bekle!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ovit Tüneli açılış töreninin ardından Rize mitinginde konuştu.

Memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde 81 tane güzel var ama bizim gözümüzde Rize hep bir tane. Memleketimi çok özlemiştim. Rize de bu evladını çok özledi. Ovit'in açılışını yaptık. Ben karşımda rekora koşan bir Rize görüyorum. Kimisi gelir ben şöyleyim der. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayurdum, baba ocağım Rize'ye soruyorum; 24 Haziran'da güçlü meclis için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Rize kararını çoktan vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanında bizim hemşehrimiz var mı? Hepsini tek tek telefonla arayacaksınız. Yurt dışını arayacaksınız." dedi.

"BİRİLERİ KEK İLE UĞRAŞIRKEN BİZ TÜRKİYE'Yİ BİR HAYALİYLE DAHA BULUŞTURDUK"

"Onlara sorsanız 16 yıl önce nasıl bir Rize vardı bilmezler" diyen Erdoğan, "Trabzon'a uğradım orası da hınca hınç doluydu. Ardından bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasal projenin açılışını yaptık. 2012 yılında ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Maliyeti 1.5 katrilyon, 6 yılda bitti. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabayla tünelin içerisinden gittik, geldik. Ama ne güzellik, ne mutluluk. dünyada bu eşi benzeri az olanlardan" ifadesini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ovit Tüneli) Birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken, biz, Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk." dedi.

"BAY KEMAL BAŞKA KONUŞUYOR, BAY İNCE BAŞKA KONUŞUYOR"

Erdoğan, "Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışırken biz vatandaşımızı yol eziyetinden kurtardık. Bay Muharrem, ABD'den gelecek yeni telefonu bekleyedursun biz, dün Azerbaycan, KKTC, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini, enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik. Bunlar neyin hayır neyin şer olduğunun da farkında değil. Amerika ile uğraşırken varsa şunu bir çıkarın ya Bay Kemal başka konuşuyor, Bay İnce başka konuşuyor. " diye konuşuyor.

"SENİN KARŞINDA ERDOĞAN VAR"

"Ne diyor Kandil'e operasyon yapamayacaklar" diyen Erdoğan, "Bay Kemal bak senin karşında Erdoğan var. 20 uçak ile daha dün 14 noktayı yok ettik, nerede Kandil'de gerekirse Sincan'da. Bunlar bize Afrin'e girmeyin dediler, girdik mi? Bay Kemal, bay Muharrem biz buyuz. Çıkmış diyor ki ben zenci Türklerdenim, Erdoğan beyaz Türk. Ya ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Ben beyaz Türk olmak ile övünmedim. Bu memleketin hizmetkarı olmakla övündüm"ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bakanlıkta evrakları incelediler (Kılıçdaroğlu) 'ben de okudum, FETÖ'nün Türkiye'ye gönderilme noktasında ABD üzerine düşeni yapmıyor' her zaman doğruyu söylemez bunu da söyleyeyim. Muhalefet şehir hastanelerini kapatmanın vaadini verirken biz ekonomimizi yüzde 7.4 oranında büyüttük." diye konuştu.





"BAŞINDAN SAVMAK İÇİN ADAY YAPTI"

Erdoğan, "Bay Kemal, bay Muharrem'i başından savmak için aday yaptı. Biz, Allah'ın izniyle cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Muhalefet milletin önünü açacağına sürekli paçasından çekiyor. Milletimiz böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Sen tanklardan kaçtın korkaklar zafer anıtı dikemez. " dedi.

"MEYDANLARDA OLMADIK TAKLALAR ATIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Başörtüsü özgür olmasın diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor.





"BUNUN ADI SİYASET DEĞİL, OMURGASIZLIK"

(Başörtüsü konusunda) Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür. Bu millet asıl takiyecilere nasıl 15 Temmuz'da meydanı bırakmadıysa onların çakmalarına da 24 Haziran'da meydanı bırakmayacak. FETÖ'cü taktiklerle Pensilvanya'dan aldığınız akıllarla vatandaşlarımızın aklını çelebileceğinizi zannetmek, tamamen beyhude bir uğraştır" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN MÜJDE!

Erdoğan hibrit ameliyathane konusuna ilişkin, ''Çalışmalar başladı. Ülkemizde ilk defa hibrit ameliyathane de yer alacak. Bu hastanemiz yakın coğrafyamızdan gelecek yabancı hastalara da hizmet verecek. İhtiyaç sahiplerini asla kaderlerine terk etmedik. Rize'nin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Rize-Artvin havalimanı 2021'de hizmete açılacak. Organik çaya geçeceğiz'' dedi.