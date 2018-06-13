ABD'li Olimpiyat kayakçısı Bode Miller'ın 19 aylık kızı Emeline Miller, evlerinin önündeki havuza düştü. Görevliler tarafından suda hareketsiz bulunan minik yavru, hemen Orange County Hastanesi'ne nakledildi. Ama hayatını kaybetti. Tam 4 dünya şampiyonluğu bulunan Miller, büyük acısını sosyal medya hesabından paylaştı: "Yıkılmış olmanın ötesindeyiz. Hiçbir zaman bir milyon yıl içinde böyle bir acıyla karşılaşacağımızı düşünmedik. Aşkı, ışığı, ruhu asla unutulmayacak."