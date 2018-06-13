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İMSAKİYE RAMAZAN
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Baba acı

Baba acı
ABD'li Olimpiyat kayakçısı Bode Miller'ın 19 aylık kızı Emeline Miller, evlerinin önündeki havuza düştü. Görevliler tarafından suda hareketsiz bulunan minik yavru, hemen Orange County Hastanesi'ne nakledildi. Ama hayatını kaybetti. Tam 4 dünya şampiyonluğu bulunan Miller, büyük acısını sosyal medya hesabından paylaştı: "Yıkılmış olmanın ötesindeyiz. Hiçbir zaman bir milyon yıl içinde böyle bir acıyla karşılaşacağımızı düşünmedik. Aşkı, ışığı, ruhu asla unutulmayacak."
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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