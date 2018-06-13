TRT İstanbul Radyosu eski başspikeri Mehmet Altan Varol, huzurevinde hayatını kaybetti. Astım hastası olan duayen spiker Varol'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak. Binlerce kişiye diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimi veren Varol, çok sayıda belgesel de seslendirmişti.
Altan Varol veda etti!
Etiketler: Altan Varol , TRT , İstanbul
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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