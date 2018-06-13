;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Baba acı
  2. Hayırsız torun

veda etti!

Altan Varol veda etti!
TRT Radyosu eski başspikeri Mehmet Altan Varol, huzurevinde hayatını kaybetti. Astım hastası olan duayen spiker Varol'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak. Binlerce kişiye diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimi veren Varol, çok sayıda belgesel de seslendirmişti.
Etiketler: , ,
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar