Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden annemi kaybettim

Siirt'te bir işçi olarak çalışan Murat Aldemir'in Star gazetesine anlattıkları dikkat çekti. Alademir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürü olduğu dönemde ambulanslar parayla geldiği için insanlar ölüyordu. Hiç unutamıyorum annem doğum yapacaktı. Fenalaştı ambulans çağırdık para yok diye gelmedi. Taksi çağırdık Siirt'in çıkışında yolda annemi kaybetti" dedi.

17 yıldan beri belediyenin HDP'nin elinde olmasına rağmen elle tutulur bir icraata el atmamış olması, buna karşın kayyım Ceyhun Dilşad Taşkın'ın bir buçuk yıl içinde yüze yakın projeye imza atarak Siirt'i hak ettiği konuma yükseltmesi kentte dengeleri değiştirdi. HDP'lilerin dahi takdir etmek zorunda kaldığı bu hizmetleri gören birçok vatandaş artık AK Parti'yi destekliyor. AK Parti döneminde elde ettiği kazanımlarını kaybetmek istemeyen Siirtliler, yeniden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor… İşte Siirtlilerin düşünceleri…



MURAT ALDEMİR (İŞÇİ): CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürü olduğu dönemde ambulanslar parayla geldiği için insanlar ölüyordu. Hiç unutamıyorum annem doğum yapacaktı. Fenalaştı ambulans çağırdık para yok diye gelmedi. Taksi çağırdık Siirt'in çıkışında yolda annemi kaybettik. Allah Tayyip Erdoğanları çoğaltsın ki Kılıçdaroğlu gibileri bir daha gelmesin. İçimdeki yangını kimse söndüremez. Şimdi 450 yataklı hastanemiz var, artık köylerden helikopterle hamile kadınlar hastaneler getiriliyor. HDP Kürtlerin temsilcisi değil. Çocuklara araçları taşlayın diyorlar peki çocuklar ne yapıyor artık biliyor musunuz, onların araçlarını taşlıyor. Selim Sadak'ın çocukları neden dağda değil neden hiçbiri gitmedi. Biri doktor, biri mühendis Belçikalarda geziyorlar. Ama halkın çocuklarını dağlara ölüme gönderiyorlar. HDP'nin ne olduğunu biliyoruz zaten bunlar gelirse bizi kılıçlarla doğrarlar.



KASIM YILDIZ (KALIPÇI): 16 yıldır AK Parti var, ülke sürekli ilerliyor. Sigortamız yoktu. İşçinin hakkını o korudu. AK Parti'nin hizmet ehli olduğu tecrübeyle sabittir. HDP tırşıkçıdır. Kimin çocukları dağda fakir fukaranın çocukları… Dükkanları yakan yağmalayan kimin çocukları fakir fukaranın… Olan yine onlara oldu.



ADNAN YILDIZ (ESNAF): Ailemden üç kişi şehit edildi. PKK köyümüzü yaktı. Şehirlere göç etmek zorunda kaldık. Yüz binlerce insan perişan oldu. HDP imar üzerinden büyük paralar alıyordu. Gayri resmi toplanan bu paralar dağa gönderildi. Kaynaklar hizmete yerine Kandil'e aktarıldı. Kayyımdan önce belediyenin hiçbir arazisi kalmamıştı. Kayyım sayesinde belediyeni arazileri oldu ve bunlar hizmete dönüştü.



ÖMER OLGAÇ: Erdoğan Türkiye'nin geleceğidir. En baba adam o. Ümmetin mazlumun sözcüsü dertdaşı, hamisidir. Arakan'da Suriye'de Filistin'de Mısır'da ve diğer Afrika bölgelerinde mazlumların yanında ve onlar için haykıran tek lider o.



CENGİZ BADEM (ESNAF): Reis demek son kale demek, reis demek özgürlüğümüz demek. Erdoğan'dan önce uçakların nasıl uçtuğunu hayal ediyorduk şimdi otobüse biner gibi uçağa binip uçuyoruz. Hastalarımız yolda ölüyordu şimdi hastanelerimiz var.



ZEKERİYA MENAK (SOSYOLOG): İnsanlar son dönemlerde daha rasyonel bakabiliyor siyasete. Siyaseti besleyen şiddet kaynaklarına artık mesafeli yaklaşıyor. Siyasetin artık bir çözüm aracı olarak kabul görmesini istiyor halk. Şiddet siyaseti artık prim yapmayacaktır.



SAADETTİN SABAZ (AK PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYI): Barış ortamı insanları büyük oranda rahatlatmıştır. Bu ortamın devamı için bu seçimlerin çok önemli olduğunun farkındalar. Şehirlerimizin değişmeyen bir taşı dahi kalmadı. 50 yıldır susuzluk çeken ilçeler vardı. AK Parti döneminde bunlar tamamen çözüldü. AK Parti hizmet partisidir. Ancak terör bu bölgeyi 50 yıl geriye götürdü.



CAHİT SEVGİLİ: Dün yakanlar yerine bugün inşa edenler var. Dün baskı yapanlar vardı bugün özgürlüğü temin edenler. Gece yarısı köyleri basıp zorla iradelerine, paralarına el koyanlar vardı bu gün ise bunları korumak için gece gündüz çalışanlar. AK Parti inşa eden, özgürlüğü savunan, insanları koruyan, şehirler inşa eden tek partidir.



MAHSUN CEYLAN: AK Parti Türkiye'nin lokomotifi oldu, üst seviyelere çıkardı. Eskiden ikindi vakti oldumu herkes kapısını kilitleyip evine hapsolurdu. Eğer bugün gece saat ikiye kadar insanlar sokaklarda gezip, eğlenip siyaset yapıyorsa AK Parti'ye çok şey borçludur.



BiN YIL GEÇSE DE ERDOĞAN GiBi BiR LiDER GELMEZ ŞÜKRÜ ÇOBAN (HALK OZANI): Eski günleri unutmuyoruz. Tüp kuyruklarını çok iyi hatırlıyorum. 30 yıl önce Almanya'ya gittiğimde gördüğümüz yeni bir şey karşısında hayret ediyorduk neden ülkemizde yok derdik. Şimdi bırak Türkiye'yi bugün Avrupa'da ne varsa Siirt'te de aynısı var. Bin yıl geçse Erdoğan gibi biri daha gelmez ona sahip çıkmamız lazım. Anadilim Arapça ama 30 yıl önce Kürtçe bir türkü okudum diye 20 dakika sonra gelip beni karakola götürdüler. Sabaha kadar karakolda tuttular. Tanıdığım bir komiser vardı Allahtan gelip beni çıkardı yoksa başıma neler gelirdi kim bilir. Konusu aşk olan bir türküydü.







VEYSEL SOYSAL: Cumhurbaşkanı süper bir lider. Erdoğan'a huzur, icraat ve yatırım için oy vereceğim. Yaşıyorum hayatımıza olumlu etki ediyor. Serbest çalışıyorum.



SERACETTİN ÇIĞIR (ESNAF): Erdoğan'a oy vereceğim çünkü devletini, halkını düşünen tek lider o olduğu için. Onunla hayatımızda çok şey değişti. Hastanelerde rehin iken şimdi beş yıldızlı otel konforunda tedavi oluyoruz.



SİİRT AK PARTi'YLE KALKINDI

AK Parti iktidarı boyunca 18 Milyar TL yatırım gören Siirt ekonomik olarak hızla kalkınan kentler arasında yer almaya başladı. 2005 yılında iniş-kalkış yapan 250 uçak ile 11.994 yolcu Siirt'e gelirken 2017 yılında iniş-kalkış yapan 386 uçak ile 22.684 yolcunun seyahat etmesi bu tablonun en çarpıcı verileri olarak dikkat çekiyor. TOKİ öncülüğünde yürütülen Planlı Kentleşme Konut Seferberliği kapsamında 2003-Nisan 2018 yılları arasında ülke genelinde yapılan 104 milyar lira yatırımla; 690 bin konut tamamlandı. Toplamda 830 bin konut ve 14.292 sosyal donatı rakamına ulaşan TOKİ bu kapsamda Siirt'te 1.279 konut, 2 hastane, 2 okul, 4 cami, 3 ticaret merkezi, 2 kamu hizmet binası ile bir öğrenci yurdu yaptı.