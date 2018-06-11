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Elbistan'da Akşener'e tepki gösteren kişi darbedildi

İP'in cumhurbaşkanı adayı 'in 'ın Elbistan ilçesindeki mitinginde, terör sorunundan bahsetmesini isteyen şehit yakını, Akşener'in vandallara hedef göstermesiyle partililerce dövüldü.

Elbistanda Akşenere tepki gösteren kişi darbedildi
Programı kapsamında Elbistan ilçesine giden Akşener, Caddesi'nde kendisini karşılayan partililere hitaben partisinin seçim bürosu önünde konuşma yaptı. Konuşma sırasında Akşener'e tepki gösteren şehit yakını İP'lilerin saldırısına uğradı.

Miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), Akşener'e seslenerek, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız." dedi.

PARTİLİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ
Ünsal'ın elinde Türk bayrağıyla gösterdiği bu tepkinin ardından İP'liler şehit yakınına saldırdı. Hastanelik olan Salih Ünsal'ı linçten polisin müdahalesi kurtardı.




Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 17:40
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