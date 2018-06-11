Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Taksiciler Odası'nın Maltepe miting alanındaki sahur programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz."

"İnsana hizmet zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz? Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Düsturumuz budur."

"Türkiye büyüyor. Bugün 40 milyon turist geliyor bu ülkeye. 2023'te 50 milyonu aşacağız."

"Şu anda 40 binin üzerinde, Türkiye çapında ÖTV istisnası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde Türkiye'de bütün taksilerin tamamı, 80-90 bin civarı. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış."

TAKSİCİLERE KALİTE UYARISI

"Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza (taksiciler), sizin arazinize giren bu teşkilatı (Uber) buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz olarak, başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite..."

"Taksicilerimizin de biraz kaliteyi geliştirmeleri gerek. Siz elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz. Ama algı öyle değil. Bu algıyı değiştirmelisiniz."

"Bunu yapmamanız lazım. Bir daha bu korsan oluşumlarla uğraşmamak için kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Denetimler de yapılacak ama taksicilerimiz kendi içerisinde etik kurallarını da geliştirecekler. Sadece denetime bırakmayacağız. Birbirimizin de bir anlamda denetleyicisi olacağız. Hem kalite hem müşteriye karşı muamele yönünden, birçok yönden mesafe almamız gereken konular var."