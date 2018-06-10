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Geniş aile!

’da Hasan Y. yasak aşk yaşadığı dünürünü kuma almak istedi. Karşı çıkan eşini, sokak ortasında dövüp hastanelik etti...

Geniş aile!
Gönül ferman dinlemedi. Yaşlı adam dünürünü kuma almak istedi. Bu kadarına da pes dedirtecek olay 'da meydana geldi. Usta kuaför öğreticisi olan Elif Y. (46), 28 yıllık eşi Hasan Y.'nin kendisini gelinin annesi Zekiye A. ile aldattığını öğrendi. Koca, eşine, dünürünü kuma getirmek istediğini söyledi. Duyduklarına inanamayan kadın bu duruma karşı çıktı. İkili tartıştı. Şikayet üzerine savcılık tarafından bir süre evden uzaklaştırma cezası verilen Hasan Y., geçen hafta sokak ortasında Elif Y.'yi dövdü. Eşinin parke taşıyla vurup, burnunu ısırdığı kadın, baygın halde hastaneye kaldırıldı. Başına ve eline 23 dikiş atıldı.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'
Elif Y. "Kocamın, gelinimin annesiyle beni aldattığını öğrendim. Daha sonra eşim bu durumu kabul edip, bu kadını benim üzerine kuma getireceğini söyledi. Bende bu durumu kabul etmediğim için sürekli bana şiddet uygulamaya başladı. O kadının yönlendirmesiyle kocam iyice bizim üzerimize gelmeye başladı. Eşim, önce bu kuma olayına karşı çıkan kızımı dövdü, sonra beni kilit taşıyla kafamı yardı. Bununla yetinmeyip burnumu ısırdı. Elimi taşla ezdi. 17 dikiş kafamda, 6 dikiş de elimde var. Can güvenliğim olmadığı için çok korkuyorum. Geç kalınmadan devletimiz bize sahip çıksın. Bu adamı bir an önce yakalasınlar. Beni veya kızlarımı öldürecek" dedi.


Talihsiz kadının başına ve eline 23 dikiş atıldı.


DÜNÜR Zekiye A.


KOCA Hasan Y.
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