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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçi seçmene 24 Haziran mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. havalimanına ’la inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime iki gün kala na ilk inişi uçağıyla yapacak.

Erdoğan 3. havalimanına TC-TUR’la inecek
Erdoğan'ın büyük oranda tamamlanan na inişi öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Erdoğan'ın dünyanın en büyük havalimanları arasında bulunan havalimanına 22 Haziran'da inmesi planlanıyor. Erdoğan'a Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra bakanlar da eşlik edecek.

Havalimanının ikinci pistinde de son aşamaya gelindi. Havalimanının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor. Erdoğan bu hafta içinde de 'da Çamlıca Camisi, Rize'de Ovit Tüneli ve 'de TANAP projesinin açılış kurdelesini kesecek.
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  • 10 Haziran 2018, Pazar 09:07
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