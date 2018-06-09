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olduğunu söyleyen vatandaş Erdoğan'ın i kazanacağını söyledi

Sosyal medyada paylaşılan videoda olduğunu söyleyen bir vatandaş yaptığı hizmetlerden dolayı 'ın kazanacağını söyledi.

Çakma solcular çıldıracak

24 Haziran 2018 ve milletvekili leri öncesinde sokak röportajlarında farklı görüşler yer alıyor. Bazı konuşmalar ise oldukça dikkat çekiyor.

Taksim'de yapılan sokak röportajında, mikrofon uzatılan ve olduğunu söyleyen kişi, Cumhurbaşkanı 'ın son 16 yılda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sandıktan zaferle çıkacağını söyledi.



"DAHA NE OLSUN YA"

Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yapılan yollardan, tünellerden bahseden kişi, "Solcuyum, devrimciyim ama Tayyip olacak. İnan buna çünkü yaptıkları ortada hayatım. Gerçekten bak. Bak ben Türkiye'nin her yerini gezdim dolaştım aşağı yukarı, Doğu'ya da gittim inan buna o yollar nasıl yapılıyor biliyor musun? Yol yoktu ya. 47 senedir araba kullanıyorum, yol yoktu Doğu'da yol yoktu, yol yaptılar. Git Karadeniz'e tünelleri gör. Tünelleri gördün mü sen hiç? O yolu gördün mü? Gittin mi hiç, gitmedin. Ama ben gittim ve gördüm. Daha ne olsun ya." dedi.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 22:24
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