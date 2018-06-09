;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İş dönüşü facia
  2. Munzur’da gondol sefası

’nün beyın takımına müebbet

FETÖ’nün beyın takımına müebbet
Ankara'da görülen ve Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanığı olduğu 7'si tutuklu, 67'si firari, 75 sanıklı çatı davasında karar açıklandı. Mahkeme Gülen'le birlikte firarda bulunan 67 sanığın dosyasını ayırırken, , , ve Kazım Avcı'ya "Anayasayı İhlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Tutuklu diğer 3 sanık Ali Çelik Abdülkadir Aksoy ve Dilaver Azim'e ise "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluklarının devamını kararlaştırdı.


ALAEDDiN KAYA
Etiketler: , , ,
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar