FETÖ’nün beyın takımına müebbet

Ankara'da görülen ve Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanığı olduğu 7'si tutuklu, 67'si firari, 75 sanıklı FETÖ çatı davasında karar açıklandı. Mahkeme Gülen'le birlikte firarda bulunan 67 sanığın dosyasını ayırırken, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı'ya "Anayasayı İhlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Tutuklu diğer 3 sanık Ali Çelik Abdülkadir Aksoy ve Dilaver Azim'e ise "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluklarının devamını kararlaştırdı.
ALAEDDiN KAYA
ALAEDDiN KAYA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.