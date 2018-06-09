Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Erdoğan İstanbul-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın ardından açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran alışılmış seçimlerden değil. Büyülü zenginliğin yeri olan Anadolu ve elbette İstanbul tarih boyunca hep medeniyetlerin boy verdiği dünyanın en bereketli toprakları olmuştur. " dedi.

Erdoğan, "Ecdadımız lugatında hiçbir zaman öteki mefhununa yer vermedi. Onun yerine başka tanımını seçti. Bu topraklardaki tüm başkalar bizimdir. Kurtuluş savaşına da böyle girdik. " diye konuştu.

"SEN KIRAATHANENİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar okuma seferberliğine de karşı çünkü bunlara kıraathaneyi sorduğun zaman nedir diye, herhalde okey masasının kurulduğu yer diye zanneder veya iskambil kağıtlarının olduğu yer zanneder. Be ey cahil, fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Bak biz şimdi millet kıraathaneleri kuracağız. Nedir bu biliyor musun? Artık her ilçede bir veya birkaç tane bu kıraathaneler bizim adete butik kütüphanelerimiz olacak." dedi.

Erdoğan, "CHP'nin faşist zihniyeti milletimizi zorla başka biçime sokmaya çalıştı. Camilerimiz yıkılıp ahıra çevrildi." dedi.

Avusturya'nın camileri kapatma kararına sert tepki göstererek, "Batı bu adamlarına çeki düzen vermeli vermezse bu hesaplar farklı şekilde yapılacak. Siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız. Avusturya'nın başbakanının o zaman ki zihniyetten ne farkı var. Onlar da camilerimizi kapatma derdinde. Ondan korkuyorum, bir Haçlı-Hilal savaşına doğru, bu Avusturya Başbakanının attığı adımlar, dünyayı buraya doğru götürüyor" ifadesini kullandı.





KÜRT OLMAK BAŞKA TERÖRİST OLMAK BAŞKA BİR ŞEY



Erdoğan, "Kürt olmak başka bir şey, terörist olmak başka bir şey. Yıllarca ötek muamelesi yapılmış milyonlarca kardeşimiz kendilerini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettiğini gördük. Bu kararlılıkla çalışmaya devam ettik. Meğerki karşımızdakilerin derdi başkaymış. Onlar yeniden terör yöntemlerine soyundular. Çukur kazdılar, mahalleleri işgal ettiler. Roketler istiflediler. Gördük ki bunların derdi birinci sınıf vatandaşlık değilmiş. Bunlar emperyalistlerin oyunlarına piyonluk yapmayı seçtiler. Biz bu terör koridorunu boş bıraksaydık, bugün Türkiye'nin güneyi çok zor durumda kalacaktı. " ifadesini kullandı.

"BU MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Erdoğan, "Diyarbakır Belediyesi'nin önünde ağlayan analar kimdi? O anaların yavrularını Kandil'e kaçırdılar. Kaçıranlar sözde Kürt, onlar terörist. Yasin Börü'yü kim öldürdü? Sözde Kürt, Küt değil terörist terörist karıştırma. Teröristler yıktı, biz inşa ettik. O taş evler ne hale geldi görün. Terör örgütü yandaşları insanları sürdü, biz geri getirdik. Onlar aç bıraktı, biz iş verdik. Silahın patladığı yerde söz biter. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Diyarbakır artık adeta Doğu'nun Güneydoğu'nun bir İstanbul'u oldu. Bu onlara kalsa olur muydu? Ama benim özellikle Güneydoğu'daki kardeşlerim hala bu inceliğin farkında değil. Ben onlardan şimdi destek istiyorum, yardım istiyorum, el ele verelim de bu işi bitirelim." ifadesini kullandı.