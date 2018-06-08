İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Doruk, nefes nefese kaldı! Doruk'un hikayesi, 2015 yılında başladı. 2013'te evlenen Arzu (38)- Uygar Çukurcu (34) çifti, normal yollardan çocuk sahibi olamadı. Çift, tüp bebek tedavisi sayesinde 2015 yılında "Doruk" adını verdikleri bebeklerini kucağına aldı. Ancak bu mutluluk, yerini hüzne bıraktı. Bebeğin testislerinde ve idrar yollarında sorun vardı. Doruk için ameliyat kararı alındı. Üzüntüden tansiyonu yükselen anne, 10 gün yoğun bakımda kaldı. Bebeğiyle hastaneden taburcu edilen Çukurcu, 8 ay sonra ikinci kez yıkıldı. Anne Çukurcu, bebeğinin oturamadığını ve ayaklarının üzerine basamadığını fark edip, doktorun kapısını çaldı. Doruk'un kasların kuvvetsizliğine ve erimesine yol açan SMA hastası olduğu ortaya çıktı. Henüz Doruk'un tedavisine başlanmamışken ikinci bebeğe hamile olduğunu öğrenen Arzu Çukurcu, üzüntü ve sevinci bir arada yaşadı. Ancak karnındaki bebeğin de SMA hastası olabileceği belirlenince 21 haftalık gebelik sonlandırıldı. Bu süreçte Doruk'un sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Solunum sıkıntısı yaşayan Doruk, hastanede 2 ay yoğun bakımda kaldı. Kalp kası zayıf olduğu için öksüremeyen ve bu nedenle solunum sıkıntısı yaşayan Doruk'un, öksürük destekleyici cihaza ihtiyacı vardı. Ancak işsiz olan baba Çukurcu, 30 bin liralık cihazı alamadı. Çukurcu çifti, "Doktorlar, Doruk'un öksürük destekleyici cihaza (Respironics Cough Asist) ihtiyacı olduğu söyledi. Bu cihazı SGK hastalara veriyor. Ancak SGK'nın elinde yeterli cihaz olmadığı için birçok aile cihazı kendi imkanlarıyla alıyor. Bu cihazı alabilmek için Doruk'a elini uzatacak bir hayırsever bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Nefes alın!
3 yaşındaki Doruk, SMA’ya yakalandı. Hastalık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadı. Çocuğun nefes almasını sağlayacak olan 30 bin liralık cihaz ise maddi engele takıldı
Etiketler: İzmir , SMA , Doruk , yoğun bakım , SGK
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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