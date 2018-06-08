Berat Albayrak PKK'lı teröristlerce şehit edilen AK Parti Dicle İlçe başkanı ve yardımcısının ailelerini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti Dicle İlçe başkanı Deryan Aktert ile Lice İlçe başkan yardımcısı Orhan Mercan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Albayrak, 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu öldürülen AK Parti Dicle İlçe başkanı Deryan Aktert'in ailesini ziyaret etti.

Aktert'in yakınlarıyla bir süre görüşen Albayrak, daha sonra evden ayrıldı.

Geçen yıl Lice'de terör örgütü mensupları tarafından katledilen AK Parti İlçe başkan yardımcısı Orhan Mercan'ın ailesini de ziyaret eden Bakan Albayrak, yakınlarıyla bir araya geldi.





Burada Mercan'ın çocuklarıyla yakından ilgilenen Albayrak, çocukların karnelerini inceledi ve onlara karne hediyesi verdi.

Bakan Albayrak'a, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı da eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Albayrak, daha sonra Diyarbakır Valiliği'ni de ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı.

Bakan Berat Albayrak, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile bir süre görüştü.