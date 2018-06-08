Ürdün, ABD ve İsrail'in yeni Filistin planını kabul etmedi. Bu yüzden ülkede kaos körüklendi. Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) direttiği gelir vergisi yasa tasarısının iptali istemiyle sokağa dökülen halk, 8 gündür eylemlerine ara vermedi. Gösteriler, adeta şiddetlendi. Protestocu grup, meclisin feshini ve eski Başbakan Hani el-Mulki hükümetinin onayladığı gelir vergisi yasasının geri çekilmesini istedi. Meclis önünde gerçekleştirilen eylemlerde kavga çıktı, bir polis bıçaklandı. Jandarma ve polisler bir haftadır tek bir karşılık vermediği göstericilere sert cevaplar vermeye başladı.
Arap Baharı geri geldi
Etiketler: Arap Baharı , Filistin , İsrail , Ürdün
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.