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geri geldi

Arap Baharı geri geldi
Ürdün, ABD ve 'in yeni planını kabul etmedi. Bu yüzden ülkede kaos körüklendi. Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) direttiği gelir vergisi yasa tasarısının iptali istemiyle sokağa dökülen halk, 8 gündür eylemlerine ara vermedi. Gösteriler, adeta şiddetlendi. Protestocu grup, meclisin feshini ve eski Başbakan Hani el-Mulki hükümetinin onayladığı gelir vergisi yasasının geri çekilmesini istedi. Meclis önünde gerçekleştirilen eylemlerde kavga çıktı, bir polis bıçaklandı. Jandarma ve polisler bir haftadır tek bir karşılık vermediği göstericilere sert cevaplar vermeye başladı.
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