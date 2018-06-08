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Başkanı Trump şampiyonunu 'a davet etmeyecek

Başkanı , 'de bu sezon şampiyon olacak takımın oyuncularını 'a davet etmeyeceğini söyledi.

Trump şimdi de onlara kafayı taktı

Başkanı , 'de bu sezon şampiyon olacak takımın oyuncularını 'a davet etmeyeceğini söyledi.

'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, NBA'de ile Golden State Warriors arasında devam eden sezon finaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki takımın yıldız oyuncuları Warriorslı ve Cavalierslı 'ten bahseden Trump, "Ne LeBron James'i ne de Stephen Curry'i Beyaz Saray'a davet ettim. Hangisinin takımı şampiyon olursa olsun oraya giremeyecekler." diye konuştu.

All-star LeBron James, konuyla ilgili hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bu seriyi kim kazanırsa kazansın kimse Beyaz Saray'a davet edilmek istemiyor. İki takımın da oraya gitmeyeceğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Warriorslı Curry ile ise James'in görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdi.

Benzer tartışmalar geçen sezonun ardından da yaşanmış ve Warriorslı oyuncular, şampiyonluğun ardından Beyaz Saray'a gitmemişti.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 21:56
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