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2018 Arefe günü tatil olacak mı? Memurlar 14 Haziran idari izinli mi?

2018 yılında Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Arefe günü resmi tatil olup olmayacağı büyük merak konusu oldu. Özellikle tatil planını önceden yapanları ilgilendiren Arefe günü resmi tatil olacak mı sorusu ile ilgili detaylar haberimizde... Arefe Günü tatil mi sorusu, birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kamuda çalışanların idari tatil beklentisinde olduğu 14 Haziran arefe günü, tatillerine bir tam gün daha eklemek isteyenlerin sorguladığı konu oldu. Peki, arefe günü ne zaman ve tatil olacak mı? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı arefe günü idari tatil mi sorusunun resi mercilerden gelen cevabı

2018 Arefe günü tatil olacak mı? Memurlar 14 Haziran idari izinli mi?

Ramazan Bayramı'nın Haziran ayına gelmesi ve okulların kapanması sebebiyle tatil planlar yapılmaya başladı.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Geçtiğimiz sene 9 gün resmi tatil yapan memurlar bu yıl Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusunun yanıtını aradı. Fakat bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Ramazan Bayramı 9 gün tatil olmayacak. Bu sebeple Arefe günü resmi tatil olması gündeme geldi. Peki memurlar ve çalışanlar Arefe günü tatil mi yapacak?

14 HAZİRAN TATİL Mİ OLACAK?



Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17

Ankara'da Bayram Namazı : 06:04

İzmir'de Bayram Namazı : 06:31

Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53

Edirne'de Bayram Namazı : 06:25

  • 08 Haziran 2018, Cuma 04:28
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