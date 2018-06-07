Türkiye ile AB arasında 2016 yılında mülteci akınının önüne geçmek ve yasadışı göçü sona erdirmek için Geri Kabul Anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşmanın neticesinde Avrupa yönetimi Türkiye'ye hem maddi hem de AB müzakereleri yolunda kolaylık sağlayacak adımlar atacaktı. Fakat aradan geçen iki yıla rağmen o adımlar atılmadı. Bu da yetmezmiş gibi Türkiye'ye müdahil olunmaya çalışıldı.





FETÖ'CÜ ASKERLER BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

emmuz darbe girişiminin arkasından Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ mensubu asker, Atina ile Ankara arasında yaşanan gerilimin son damlası oldu. Türkiye bu askerlerin iadesini isterken Yunanistan bu askerleri vermek bir tarafa hapis cezası vermedi, serbest bıraktı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara, Yunanistan'a tepki olarak geri kabul anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.





AVRUPA'YA AKIN KAPIDA

​Geri Kabul Anlaşması'nın önüne geçtiği Avrupa'ya yönelik mülteci akınları 2016'dan bu yana yaşanmıyordu. Türkiye'nin önüne geçtiği bu göç girişimi ile mülteciler arasında artık bağlayıcı hiçbir anlaşma bulunmuyor. Yani Türkiye kapıları açıp, isteyen mülteciyi Avrupa'ya göndermek konusunda özgür, tıpkı mültecilerin Avrupa'ya gitme isteği gibi.







KAPILARIN AÇILMASI SÜRPRİZ DEĞİL

​Ankara yönetimi anlaşmayı askıya alarak bu saatten sonra kapıları açma konusunda ne kadar kararlı olduğunu hem Avrupa'ya hem de Yunanistan'a gösterdi. Mültecilerin Avrupa'ya geçişine onay verilme ihtimali karşısında hiçbir engel bulunmazken, Önümüzdeki günlerde kapıların açılmış olması sürpriz olmayacaktır."Zira Türkiye AB'ye gitmek isteyenlerin seyahat özgürlüğüne engel olunmayacak"​Geri Kabul Anlaşması'nın önüne geçtiği Avrupa'ya yönelik mülteci akınları 2016'dan bu yana yaşanmıyordu. Türkiye'nin önüne geçtiği bu göç girişimi ile mülteciler arasında artık bağlayıcı hiçbir anlaşma bulunmuyor. Yani Türkiye kapıları açıp, isteyen mülteciyi Avrupa'ya göndermek konusunda özgür, tıpkı mültecilerin Avrupa'ya gitme isteği gibi.







ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI

Çavuşoğlu, bir gazetecinin 'Yunanistan'da yargılandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ üyeleri sonrası bu ülkeye bir yaptırım olacak mı?' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan'dır. Hükümet bu konuyu gerçekten çözmek istiyor. Yunanistan'a Batı'dan çok büyük baskı var, özellikle Yunan yargısına. Onlara dışarıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan'la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, şu anda geri kabul anlaşmamızı durdurduk. Süreç tam bitmedi ama Yunanistan'a yönelik çalışmalarımız devam edecek."