Kadınlara yönelik tacizi gün yüzüne çıkaran "Me Too" hareketinin sonuçları, dünyaca ünlü güzellik yarışması 'Miss America'ya da yansıdı. Miss America Organizasyon Komitesi, kadın haklarını daha iyi savunmak amacıyla formatında değişiklik yaptı. Yarışmada bikinili ve gece elbiseli yürüyüş kaldırıldı. Yarışmacıların artık karekterlerini yansıtan kıyafetler giyeceği açıklandı. Yarışmacıların artık dış görünüşe göre değil, kişiliğe ve iç güzelliğe göre birinci seçileceği aktarıldı. Bu karar, kadınlar tarafından olumlu karşılandı. Bazıları ise karara karşı çıktı. Amerikalı gazeteci Piers Morgan, karara tepki göstererek, "Miss America, yarışmacıları görünüşleriyle değil de beyinlerine göre değerlendirilmek istiyorsa, güzellik yarışmasına değil nöroloji gibi bölümlere gitmeli" ifadelerini kullandı.
Mesele iç güzelliğiy'miss'
Dünyaca ünlü güzellik yarışması ‘Miss Amerika’ formatında değişiklik yaptı. Artık yarışmacılar bikiniyle podyumda yürümeyecek. İç güzelliklerine göre birinci seçilecek...
Etiketler: Miss America
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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