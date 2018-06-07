Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, karton üretimi yapan bir fabrikanın açık alanına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesinde karton üretimi yapan bir fabrikanın açık alanındaki karton balyalarının üzerine yıldırım düştü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yıldırımın isabet ettiği balyaların yanması üzerine çıkan yangına, fabrikadaki ekipler müdahale etti. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.
Açık alandaki karton balyalarının bir kısmının yandığı görüldü. Zarar görmeyen ürünler ise iş makinesi yardımıyla güvenli bir bölgeye taşındı.
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