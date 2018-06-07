Hesap uzmanı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi Meghan Markle'ın bu kez de kapatılan sosyal medya hesapları gündem oldu. Kraliyet ailesi kurallarına göre aile üyelerinin kişisel sosyal medya hesabı kullanmaları yasaktı. Böylelikle Kraliyet üyelerinin, Kraliyet Ailesi'nce yönetilen hesaplar dışında kişisel paylaşım yapmaları da engellenmiş oluyordu. Bu kural bugüne kadar Kraliyet ailesinde pek de fazla sorgulanmadı. Ta ki ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlenmesine kadar...
166 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Meghan Markle ile Prens Harry'nin nişanı resmi olarak duyurulduktan kısa bir süre sonra 1.7 milyondan fazla takipçisi bulunan Meghan Markle'ın sosyal medya hesapları kapatıldı. Ancak Markle, Prenses Eugenie'nin hesaplarının aktif olduğunu öğrenince hemen onun kapısını çaldı. İddialara göre Meghan, bu konuda Prenses Eugenie'in yardımına başvurdu. Eugenie, Kraliyet Ailesi'nde kişisel sosyal medya hesabına sahip olan tek isim. Bir yılda sadece 19 fotoğraf paylaşan Prenses'in 166 bin takipçisi var.
Meghan Markle, Prens Harry ile evlenirken Kraliyet'in birçok kuralını esnetmeyi başardı. Ancak sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. Prenses Eugenie'nin bu konuda özgür olduğunu duyunca hesaplarını geri almak için kolları sıvadı.
Prenses Eugenie
166 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Meghan Markle ile Prens Harry'nin nişanı resmi olarak duyurulduktan kısa bir süre sonra 1.7 milyondan fazla takipçisi bulunan Meghan Markle'ın sosyal medya hesapları kapatıldı. Ancak Markle, Prenses Eugenie'nin hesaplarının aktif olduğunu öğrenince hemen onun kapısını çaldı. İddialara göre Meghan, bu konuda Prenses Eugenie'in yardımına başvurdu. Eugenie, Kraliyet Ailesi'nde kişisel sosyal medya hesabına sahip olan tek isim. Bir yılda sadece 19 fotoğraf paylaşan Prenses'in 166 bin takipçisi var.
Meghan Markle, Prens Harry ile evlenirken Kraliyet'in birçok kuralını esnetmeyi başardı. Ancak sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. Prenses Eugenie'nin bu konuda özgür olduğunu duyunca hesaplarını geri almak için kolları sıvadı.
Prenses Eugenie
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