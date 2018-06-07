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'Dur'akula

‘Drakula’ lakaplı fındık dallarını kurutan böceğin, ’dan ithal edilen süs bitkileri ile önce ’a oradan da ’a gittiği açıklandı. Alınan önlemler ise yetersiz kaldı. Böceklerin sayısı, beşten 800’e çıktı!

Durakula
Trabzon'un Maçka İlçesi'ndeki fındık bahçelerine geçtiğimiz haftalarda Drakula diye bilinen bir böcek dadandı. Ağaçları çürüten böceği yok etmek i hemen düğmeye basıldı. Görüldüğü yerler karantiye alındı. Ancak önlemler yetersiz kaldı. 5-6 tane olan böcek sayısı, bir anda 800'e çıktı. Konuyla ilgili bilgiler veren TMMOB Ziraat Mühendisler Odası Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi Coşkun Kuturoğlu, 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin (Anoplophora chinensis, A malasiaca) muhtemelen 'dan ithal edilen süs bitkisi ağaçlardan 'ye geldiğini anlattı: "Çin'den süs bitkisi ağaçlar ile İtalya'ya oradan da yurdumuza ithal edilen süs bitkileri ağaçları ile geldiği tahmin ediliyor.



Böcek ilk olarak 2014 yılında 'da görüldü. Böcek fındığın içerisinde beslenerek tamamen tahrip ediyor ve fındığın kurumasına sebep oluyor." TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan ise "Böcek Trabzon'un kabusu oldu. Yerleştiği ağacı hızla kurutup öldürüyor" diye konuştu.


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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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