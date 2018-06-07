'Dur'akula

Trabzon'un Maçka İlçesi'ndeki fındık bahçelerine geçtiğimiz haftalarda Drakula diye bilinen bir böcek dadandı. Ağaçları çürüten böceği yok etmek için hemen düğmeye basıldı. Görüldüğü yerler karantiye alındı. Ancak önlemler yetersiz kaldı. 5-6 tane olan böcek sayısı, bir anda 800'e çıktı. Konuyla ilgili bilgiler veren TMMOB Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi Coşkun Kuturoğlu, 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin (Anoplophora chinensis, A malasiaca) muhtemelen İtalya'dan ithal edilen süs bitkisi ağaçlardan Türkiye'ye geldiğini anlattı: "Çin'den süs bitkisi ağaçlar ile İtalya'ya oradan da yurdumuza ithal edilen süs bitkileri ağaçları ile geldiği tahmin ediliyor.
Böcek ilk olarak 2014 yılında İstanbul'da görüldü. Böcek fındığın içerisinde beslenerek tamamen tahrip ediyor ve fındığın kurumasına sebep oluyor." TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan ise "Böcek Trabzon'un kabusu oldu. Yerleştiği ağacı hızla kurutup öldürüyor" diye konuştu.
Böcek ilk olarak 2014 yılında İstanbul'da görüldü. Böcek fındığın içerisinde beslenerek tamamen tahrip ediyor ve fındığın kurumasına sebep oluyor." TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan ise "Böcek Trabzon'un kabusu oldu. Yerleştiği ağacı hızla kurutup öldürüyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.