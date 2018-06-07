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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı!

Erdoğan şairleri dizeleriyle andı

, merhum şairler ile 'nu vefatlarının yıl dönümlerinde şiirleriyle andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri unutmadı

, merhum şairler ile 'nu vefatlarının yıl dönümlerinde şiirleriyle andı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda Karakoç ve Zarifoğlu'nun dizelerine yer verdi.

Karakoç'un, "Bırakın dönsün dönme dolaplar, Haktan hakikatten yana bakın siz." ve Zarifoğlu'nun "Bir duruşu olmalı insanın; bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı." dizelerini paylaşan Erdoğan, "Büyük davaların, büyük sevdaların şairleri... Mekanınız cennet olsun." ifadesini kullandı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 20:12
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