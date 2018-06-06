Ocak ayında ilk etabı açılan hattın en geç ağustos ayında hizmet vermesini sağlamak amacıyla sinyalizasyon testleri yapılıyor. Uluslararası akredite kuruluşlar tarafından teknik onayı verilerek devam eden testler, yüzde 100 hatasız gerçekleştirildikten sonra bir sonraki aşamaya geçiliyor.

EN GEÇ AĞUSTOS AYINA KADAR HİZMETE AÇILACAK

Uluslararası akredite kuruluşlar tarafından onay verilerek yürütülen testler, boş metro vagonlarıyla 24 saatlik sürüşlerle gerçekleştiriliyor. Vagonların sinyalizasyon uyumu ve kumanda edilebilirliği ölçülerek tüm ihtimallere göre güvenlik önlemleri gözden geçiriliyor. Testlerin bitiş takvimine göre açılış için gün verilecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri en geç Ağustos ayına kadar hattın hizmete açılmasını planlıyor. Teknik altyapı ve detayları sona eren metro hattı, Anadolu yakasının en önemli ulaşım ağlarından biri olarak hizmet verecek. Metrobüs, Marmaray, deniz ulaşımına direkt entegre olması nedeniyle toplu taşıma konforunun artırılması ve araç trafiğinin azaltılmasını sağlayacak.



Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Projesi kapsamında inşa edilen hattın 1. etabı, 15 Aralık 2017 tarihinde hizmete açılmıştır. M5 Hattı, Anadolu Yakası'nın ikinci metro hattı olup, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. Hat, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak, Kısıklı üzerinden Ümraniye ilçe merkezine bağlanmaktadır.

İnşa edildiği güzergâh üzerinde yüksek yolcu potansiyeline sahip olan hattın 2. etabı tamamlandığında, 7 istasyon daha açılacak ve hat Çekmeköy bölgesine kadar ulaşacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi raylı sistemler gelecek vizyonu çerçevesinde sürdürülen çalışmalarla, M5 Hattı'nın Sultanbeyli ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatılması planlanmaktadır.





İŞLETME BİLGİLERİ

Hat Uzunluğu: 10,6 Km. (işletmedeki bölüm, 2. etap ile birlikte 17,8 km.)

İstasyon Sayısı: 9 (işletmedeki bölüm, 2. etap ile birlikte 16 adet)

Vagon Sayısı: 126

Sefer Süresi: 20 Dk. tek yön (2. etap ile birlikte 32 dk. planlanmaktadır.)

İşletme Saatleri: 06.00 - 24.00

Günlük Yolcu Sayısı: 100.000 (Ortalama - İlk etap için)

Günlük Sefer Sayısı: 288 (İlk etap için)

Sefer Sıklığı: 8 Dk. (İlk etap için)





İSTASYON YAPILARI

Hattın tünelleri TBM ve NATM yöntemi ile kazılmıştır. İstasyonların tamamı yer altında inşa edilmiştir. İstasyon boyu 140 metredir (Üsküdar İstasyonunda 150 metre) ve 6'lı tren işletmesine uygun yapıdadır. İstasyonların tamamında engelli erişimini sağlayacak özel giriş turnikeleri ve asansörler ile diğer yolcular için yürüyen merdivenler bulunmaktadır. Kısıklı istasyonunda giriş bölgesinden konkors katına (turnike katı) erişim sadece asansörler ile sağlanmakta, konkors katından (turnike katından) peron katına hem asansör hem de yürüyen merdivenler ile erişim sağlanmaktadır. Sistem UTO tam otomatik sürücüsüz şekilde işletildiği için tüm peronlarda PAKS (Peron Ayırıcı Kapı Sistemi) bulunmaktadır.

ENTEGRASYON

Üsküdar İstasyonu'nda, Marmaray, İETT ve deniz iskelelerine,

Altunizade İstasyonu'nda, metrobüs işletmesine aktarma yapılabilir.