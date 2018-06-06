;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Memur adaylarına son fırsat!

'nün kritik ismi 'de yakalandı

'nün bilgi işlem sorumlusu sözde üst düzey elemanı yurt dışına kaçarken 'de yakalandı.

FETÖnün kritik ismi Edirnede yakalandı

Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında örgütün bilgi işlem sorumlusu ve "asker imamı" olduğu iddiasıyla aranan firari şüpheli, yurt dışına kaçmak isterken 'de sahte kimlikle yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen mühendis , yurt dışına kaçmak isterken "Osman Tulpar" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne'de gözaltına alındı.

Kayseri'ye getirilen ve örgüt içinde "Orhan" adını kullandığı tespit edilen Kemal Zorludemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: , ,
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 12:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar