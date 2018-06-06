Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün bilgi işlem sorumlusu ve "asker imamı" olduğu iddiasıyla aranan firari şüpheli, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de sahte kimlikle yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen mühendis Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken "Osman Tulpar" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne'de gözaltına alındı.

Kayseri'ye getirilen ve örgüt içinde "Orhan" adını kullandığı tespit edilen Kemal Zorludemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.