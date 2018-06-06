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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. FETÖ’nün ilk kumpas davasında beraat kararı çıktı

Erdoğan'dan Kaval'a tebrik

, Altı 'nda kazanan 'ı tebrik etti.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 21:24
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