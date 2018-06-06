Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Kerem Kaval'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaval'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kaval'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Kerem Kaval'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
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