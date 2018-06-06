Büyük gün geldi! Beştepe'de Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nu resmen açacak. Erdoğan, "Büyük Salon"da farklı şehirlerden gelecek olan 2 bin muhtarı ağırlayacak.

DEV BİNA BİTİYOR

İnşaatına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda da sona yaklaşıldı. İçinde farklı büyüklükte konferans, toplantı ve sergi salonlarının olacağı dev binanın ilk konukları muhtarlar olacak. Muhtarlar ile geleneksel buluşmasını uzun süredir yapmayan Erdoğan, kurulacak iftar sofrası ile de bu araya son vermiş olacak. Yeni bina, Cumhurbaşkanlığı'nın Osmanlı-Selçuklu tarzındaki mimarisine uygun inşa edildi. Cumhurbaşkanlığı'nın diğer yapılarıyla uyumlu olan bina pembe ve beyaz mermerleriyle hazırlandı. Binanın tamamlanmasıyla halen Cumhurbaşkanlığı'nın ana idari binasında bulunan 400 kişilik salonda yapılan Muhtar Buluşmaları da 2 bin kişilik salonun yer aldığı yeni binaya alınacak. Erdoğan, muhtarlar için düzenlediği öğle yemeği programını da bundan sonra yeni binada verecek.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNDEN

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu, içinde 5 milyon cilt kitabın olacağı Beştepe Kütüphanesi bitişik inşa edildi. Beyaz ve pembe mermerle kaplanan bina, bu alanda Türkiye'nin en büyük salonlarından birisi olacak. Bina açıldığında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yapacağı organizasyon, toplantı, konferans ve sergilerde de kullanılabilecek. Sergi Salonu'nun açılışının ardından 2019 yılı sonuna doğru çalışmaları devam eden Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin açılışı yapılacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz pazartesi günü Beştepe Sergi Salonu şantiyesine giderek incelemelerde bulunmuş ve işçilerle hatıra fotoğrafı çektirmişti.