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Yol haritası onaylandı

Yol haritası onaylandı
Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede, Menbiç konusundaki yol haritası onaylandı. "Kayda değer bir ilerleme sağladığımız için çok memnun oldum" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çok verimli ve başarılı bir görüşmeydi" dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, konusunda varılacak bir mutabakatın olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.
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