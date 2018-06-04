Tehlikeli bölge!

Kelkit Çayı'na düşen küçük çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı. 2.5 yıl önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Tokat'ta Halil Karaçam (7), önceki gün arkadaşları ile birlikte parkta top oynamaya başladı. Top, Kelkit Çayı'na kaçtı. Halil topa almak için gitti. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, jandarmayı aradı. Aramalar sonuçsuz kaldı. Dün aramalara yeniden start verildi. Karaçam'ın ayakkabısının teki bulundu. 2,5 yıl önce yine aynı bölgede oynayan Bayram Erol (8) ve Dursun Kağan Taşçı (5) da kaybolmuştu. Geçen ay Erol'a ait kemik parçaları bulunmuştu.
HALİL KARAÇAM
Küçük çocuğun yakınları, arama çalışmalarını gözyaşları arasında izledi.
HALİL KARAÇAM
Küçük çocuğun yakınları, arama çalışmalarını gözyaşları arasında izledi.
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