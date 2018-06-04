;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kaya otobüsü deldi
  2. Göcmen faciası

Tehlikeli bölge!

’ta 7 yaşındaki Halil Karaçam Kelkit Çayı’na düştü. 2.5 yıl önce yine aynı bölgede 2 çocuk kaybolmuştu

Tehlikeli bölge!
Kelkit Çayı'na düşen küçük çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı. 2.5 yıl önce de benzer bir olay yaşanmıştı. 'ta Halil Karaçam (7), önceki gün arkadaşları ile birlikte parkta top oynamaya başladı. Top, Kelkit Çayı'na kaçtı. Halil topa almak için gitti. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, jandarmayı aradı. Aramalar sonuçsuz kaldı. Dün aramalara yeniden start verildi. Karaçam'ın ayakkabısının teki bulundu. 2,5 yıl önce yine aynı bölgede oynayan Bayram Erol (8) ve Dursun Kağan Taşçı (5) da kaybolmuştu. Geçen ay Erol'a ait kemik parçaları bulunmuştu.


HALİL KARAÇAM
Küçük çocuğun yakınları, arama çalışmalarını gözyaşları arasında izledi.
Etiketler:
  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar