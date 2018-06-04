Lolita şoku!

Cemiyet hayatı, tarihi eser baskınıyla şoka uğradı. İstanbul polisi, sosyetenin önemli isimlerinden Lolita Amram'ın evinde tarihi eserler bulunduğu yönünde ihbar aldı. Ekipler, operasyon düğmesine bastı. Sahibi olduğu Falım ve First sakızlarıyla ünlü Intergum Grubu'nu 450 milyon dolara satan merhum işadamı Jak Amram'ın eşi olan Lolita Amram'ın Sarıyer'deki yalısına geçen hafta baskın yapıldı. Baskın sırasında Paris'te bulunan Amram'ın evinden 16 parça tarihi eser çıktı. Yalıda ele geçirilen Osmanlı Dönemi'ne ait padişah miğferi, Osmanlı'ya ait 7 parça tarihi eser ile 7 adet kök boya çiniye el konulurken, yalı hizmetçisinin ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.
Çinilerin Eminönü'ndeki Yeni Cami'den 2007'de çalınan eserler olduğu bilgisine ulaşıldı. Tarihi eserler, incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Paris'te olduğu için ifadesi alınamayan Lolita Amram'ın ifade için İstanbul Emniyeti'ne çağırıldığı açıklandı. Ele geçen eserlerin, inceleme sonrasında nereden geldiği belirlenecek.
Erdoğan YAPIK
Çinilerin Eminönü'ndeki Yeni Cami'den 2007'de çalınan eserler olduğu bilgisine ulaşıldı. Tarihi eserler, incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Paris'te olduğu için ifadesi alınamayan Lolita Amram'ın ifade için İstanbul Emniyeti'ne çağırıldığı açıklandı. Ele geçen eserlerin, inceleme sonrasında nereden geldiği belirlenecek.
Erdoğan YAPIK
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