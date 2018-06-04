Hayat alabora!

Tekne ile denize açılan 5 arkadaşın, deniz keyfi faciayla bitti. 2'si öldü, 3'ü son anda kurtarıldı. Olay dün İstanbul Şile'de yaşandı. Gençler bir tekne ile denize açıldı. Ancak tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı (26) çıkardı. Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze morga kaldırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a (32) ulaşılamadı. Plaj dışında gerçekleşen üzücü olaya müdahale için yakın bölgedeki plajların jetleri de sevk edildi. Ancak hava şartları nedeniyle dalgaların yükselmesi arama çalışmalarını engelledi. Ekiplerin, söz yazarı ve şarkıcı Onur Can Özcan'ın cesedine ulaştığı öğrenildi. Sosyal medya üzeirnde besteleri ve yorumuyla hayran kitlesi kazanan Onur Can Özcan, kendi yazdığı şarkılarıyla kitleler tarafında benimsenmişti.
ONUR CAN ÖZCAN
Onur Can Özcan, Türk pop müziğinin yeni dönemde yükselen isimlerinden biriydi. Talihsiz ölümü hayranlarını üzdü.
Recep gülyıldırım
DALGALAR GENCİ YUTTU
İstanbul'da Beykoz Riva sahilinde denize giren 19 yaşındaki Osman T. dalgaların etkisi yle gözden kayboldu. Olay yerin gelen polis ve arama kurtarma ekipleri gözden kaybolan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı.
Zeynel YAMAN
ONUR CAN ÖZCAN
Onur Can Özcan, Türk pop müziğinin yeni dönemde yükselen isimlerinden biriydi. Talihsiz ölümü hayranlarını üzdü.
Recep gülyıldırım
DALGALAR GENCİ YUTTU
İstanbul'da Beykoz Riva sahilinde denize giren 19 yaşındaki Osman T. dalgaların etkisi yle gözden kayboldu. Olay yerin gelen polis ve arama kurtarma ekipleri gözden kaybolan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı.
Zeynel YAMAN
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