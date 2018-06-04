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Dağcılar 13 saat sonra kurtarıldı

'nin Çamardı ilçesinde bulunan 'nda yoğun sis nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı, 13 saat sonra kurtarıldı.

Dağcılar 13 saat sonra kurtarıldı

İstanbul ve Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri , ve , dün 'na tırmanışa geçti.

Bireysel tırmanış yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesine çıktı. İnişe geçen 3 kişi, 3 bin 500 metredeki Peck Kulvarı'nda yoğun sis nedeniyle ilerleyemedi. Mahsur kalan dağcıların, saat 19.00 sıralarında aradıkları jandarmaya mahsur kaldıklarını haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, , UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.

Dağcılar İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş, ekiplerin 13 saat süren çalışmalarının ardından bugün saat 08.00 sıralarında kurtarıldı. Helikopterle Demirkazı Dağ Evi'ne getirilen dağcılar, Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 09:08
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