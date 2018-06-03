;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yıldırım: "Finansal kumpaslar sürüyor"

Şile'de tekne battı: 1 ölü 1 kayıp

Şile'de içinde 5 kişinin olduğu tekne sabah saatlerinde denize açıldıktan sonra alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen 'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İçinde 5 kişinin olduğu teknedeki 3 kişi sağ olarak kurtarıldı, 1 kişi ise aranıyor.

Şilede tekne battı: 1 ölü 1 kayıp

Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen 'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI, 1 KİŞİ ARANIYOR
Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, , Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler: , ,
  • 03 Haziran 2018, Pazar 14:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar