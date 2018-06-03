Kara t'ali'h!

Avustralya'nın Sidney şehrinde doğan ve yaşayan Banat, Müslüman milyarderiydi. Ferrarileri, ultra lüks evleri ve yatları vardı. Taktığı kolyeler araba fiyatları ile eş değerdi. Ancak tüm bu mal varlığı, ona 2015'te yakalandığı kanserle savaşında yetmedi. O, tüm vücuduna yayılan kanseri "Allah'tan gelen bir hediye" olarak gördü ve tüm hayatını değiştirdi. Doktorları ona yedi ay ömür biçti ama o iki yıl yaşadı. Bu süre zarfında servetini hayır işleri için kullandı. Tüm işlerini elden çıkararak Batı Afrika ülkesi Togo'ya gitti. Togo'da o sırada nüfusun yüzde 55'i yoksulluk sınırının altındaydı. O dönemde ülkedeki Müslüman nüfusun yüzde 12 ila 20 olduğu tahmin ediliyordu. Banat, burada zor şartlar altında yaşayan Müslüman topluluk için bir mescit ve okul inşa etti. Ardından tüm yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere Dünyanın Her Yerindeki Müslümanlar (MATW) adlı bir vakıf kurdu. Vakfın, Togo'da 200 dul kadının aileleriyle ikamet edeceği bir köy inşa etmesi, 600 yetimin okuyacağı bir yatılı okul, yerel halk için bir mini hastane ve sağlık merkezi kurmak gibi projeler yapması planlandı.
'YARDIM ÇAĞRISI...'
Projeler için bugüne dek 600 bin İngiliz poundu (800 bin dolar) toplandı. Banat ise geçen 29 Mayıs'ta hayata veda etti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Haber, tüm dünyada yankı uyandırdı. Uluslararası medya "Büyük yardım gönüllüsü hayatını kaybetti" manşeti
attı. Türkiye'den de binlerce kişi sosyal medyada 'AliBanat' etiketiyle üzüntülerini dile getirerek hayır dualarını paylaştı. Dün ise milyarder işadamı Banat'ın ölmeden önce kaydettiği bir video ortaya çıktı. Banat videoda insanlardan, muhtaç durumdaki kişilere yardım eli uzatmalarını istedi.
'HASTALIK ALLAH'IN ARMAĞANI
Banat, YouTube'daki hikayesini anlattığı videoda, hastalığının Allah tarafından kendisine doğru yolu göstermek için bahşedildiğine inandığını belirtti. "Bu hastalık, bana Allah tarafından verilmiş bir armağan. Şükürler olsun ki Allah bana değişmem için bir fırsat verdi. Ben de hayatımı insanlara hizmet yoluna adamaya karar verdim. Çünkü bunca mal değil amelim beni ancak kurtarabilir" dedi.
Ali Banat, testis kanserine yakalandıktan sonra lüks hayatına son verdi. Fakir insanların yardımına yetişti. Hayvan sevgisiyle de tanınan bir isimdi.
Ali Banat, tedavisi devam ederken hayır işlerini sürdürdü. Sayısız çocuğun yüzünü güldürdü.
BARIŞ SAVAŞ
'YARDIM ÇAĞRISI...'
Projeler için bugüne dek 600 bin İngiliz poundu (800 bin dolar) toplandı. Banat ise geçen 29 Mayıs'ta hayata veda etti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Haber, tüm dünyada yankı uyandırdı. Uluslararası medya "Büyük yardım gönüllüsü hayatını kaybetti" manşeti
attı. Türkiye'den de binlerce kişi sosyal medyada 'AliBanat' etiketiyle üzüntülerini dile getirerek hayır dualarını paylaştı. Dün ise milyarder işadamı Banat'ın ölmeden önce kaydettiği bir video ortaya çıktı. Banat videoda insanlardan, muhtaç durumdaki kişilere yardım eli uzatmalarını istedi.
'HASTALIK ALLAH'IN ARMAĞANI
Banat, YouTube'daki hikayesini anlattığı videoda, hastalığının Allah tarafından kendisine doğru yolu göstermek için bahşedildiğine inandığını belirtti. "Bu hastalık, bana Allah tarafından verilmiş bir armağan. Şükürler olsun ki Allah bana değişmem için bir fırsat verdi. Ben de hayatımı insanlara hizmet yoluna adamaya karar verdim. Çünkü bunca mal değil amelim beni ancak kurtarabilir" dedi.
Ali Banat, testis kanserine yakalandıktan sonra lüks hayatına son verdi. Fakir insanların yardımına yetişti. Hayvan sevgisiyle de tanınan bir isimdi.
Ali Banat, tedavisi devam ederken hayır işlerini sürdürdü. Sayısız çocuğun yüzünü güldürdü.
BARIŞ SAVAŞ
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