Çukur restoran

İftar için bir restorana giden vatandaşlar akılalmaz bir kaza geçirdi. Olay dün İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Onlarca kişi iftar yaptığı sırada restoranın zemini çöktü. Müşteriler oluşan çukurun içine düştü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çukura düşenler çıkarılırken yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
İNSANLAR KAYBOLDU
Restoranda olayın izleri duruyor. Dükkanın ortasındaki çukur da görüntülendi. Olayı anlatan Vedat Eskiyurt, "İftarlarını yapıyorlardı. Kalabalık bir grup vardı. Birden bir ses geldi, insanlar kayboldu. Taban çökmüş herkes aşağı düşmüş. Aşağıda sıkışan arkadaşlar vardı, yardıma koştuk çıkardık. Durumları iyiydi" diye konuştu. Öte yandan zemini çöken restoranın daha önce 2 kez mühürlendiği ortaya çıktı.
İNSANLAR KAYBOLDU
Restoranda olayın izleri duruyor. Dükkanın ortasındaki çukur da görüntülendi. Olayı anlatan Vedat Eskiyurt, "İftarlarını yapıyorlardı. Kalabalık bir grup vardı. Birden bir ses geldi, insanlar kayboldu. Taban çökmüş herkes aşağı düşmüş. Aşağıda sıkışan arkadaşlar vardı, yardıma koştuk çıkardık. Durumları iyiydi" diye konuştu. Öte yandan zemini çöken restoranın daha önce 2 kez mühürlendiği ortaya çıktı.
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