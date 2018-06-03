Bebek firarda

Kaybolan küçük çocuk geceyi ormanda tek başına geçirdi. Olay dün Bursa'da meydana geldi. Anne Medine S., 3 yaşındaki oğlu Ali S. evinin kapısının önünde oyun oynarken köyün çıkışındaki çeşmeden su doldurmaya gitti. Geri döndüğünde çocuğunu göremedi. Eşi ve köylülere haber verdi. Jandarma, BAKUT, NAK, AKUT ve İHH kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 80 kişi, arama çalışması başlattı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekipler, 14 saat sonra Ali S.'yi köyün 2 kilometre uzağında bitkin halde buldu. Ailesi ve köylüler küçük çocuğun bulunmasının ardından derin bir nefes aldı. Anne Medine S., "İftar vakti eve içme suyu getirmek için evden ayrıldım. Ayrılmadan önce 3 yaşındaki oğlumun önüne yemek koydum. Gidip geldiğimde oğlum Ali'yi evde bulamadım. Anneme Ali'nin nerede olduğunu sorduğumda bisikletiyle dışarı çıktığını söyledi. Ailemle birlikte köyde oğlumu aramaya başladık. Köyün çıkışında oğlumun bisikletini bulduk ama kendisini bulamadık" dedi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekipler, 14 saat sonra Ali S.'yi köyün 2 kilometre uzağında bitkin halde buldu. Ailesi ve köylüler küçük çocuğun bulunmasının ardından derin bir nefes aldı. Anne Medine S., "İftar vakti eve içme suyu getirmek için evden ayrıldım. Ayrılmadan önce 3 yaşındaki oğlumun önüne yemek koydum. Gidip geldiğimde oğlum Ali'yi evde bulamadım. Anneme Ali'nin nerede olduğunu sorduğumda bisikletiyle dışarı çıktığını söyledi. Ailemle birlikte köyde oğlumu aramaya başladık. Köyün çıkışında oğlumun bisikletini bulduk ama kendisini bulamadık" dedi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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