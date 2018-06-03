Abdullatif Şener araba kornasıyla protesto edildi

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturdu.

Bu ittifakta dikkat çeken adaylar da yer aldı. Öyle ki eski AK Partili Bakan ve AK Parti'den istifa ettikten sonra Erdoğan muhaliflerinin yanında yer alan Abdüllatif Şener, CHP'nin Konya 1. sıra adayı oldu.



KONYALILAR, ŞENER'İ KOVUYOR

Muhafazkar seçmenin oyunu almak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya 1. sıra adayı gösterilen Şener, gittiği her ilçede tepkiyle karşılaşıyor.