;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Fotoğraflara bak özür dile Akşener

Abdullatif Şener araba kornasıyla protesto edildi

'den 1. sıra adayı olan , gittiği her yerde ilginç tepkilerle karşılaşıyor. Son olarak sayılı kalabalığa konuşan Şener'e araba kornasıyla engellediler.

CHPnin adayı Şener Konyalıların yeni eğlencesi oldu

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde -İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturdu.

Bu ittifakta dikkat çeken adaylar da yer aldı. Öyle ki eski AK Partili Bakan ve AK Parti'den istifa ettikten sonra Erdoğan muhaliflerinin yanında yer alan , CHP'nin 1. sıra adayı oldu.

KONYALILAR, ŞENER'İ KOVUYOR

Muhafazkar seçmenin oyunu almak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya 1. sıra adayı gösterilen Şener, gittiği her ilçede tepkiyle karşılaşıyor.

Etiketler: , ,
  • 03 Haziran 2018, Pazar 20:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar