Yunanistan medyasının hedefinde yine Türkiye var.

Bu kez konu, Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla düzenlenen törenle; Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de petrol aramak için sefere çıkmıştı.

FATİH YOLA ÇIKTI

Ülkede yayın yapan Kathimerini Gazetesi'nde Vasilis Nedos imzasıyla çıkan yazıda, Fatih'in Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı, Türkiye'nin bu konuda aceleci davrandığına yer verildi.

"AKDENİZ'DE TERMOMETRE YÜKSELECEK"

Yazının devamında "Berat Albayrak tarafından birbiri ardına duyurulan sondaj çalışmalarının Kıbrıs ile Türkiye arasındaki deniz bölgesinde mi yoksa daha güneyde mi gerçekleştirileceği bilinmiyor. Ankara'nın araştırma çalışmalarına Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından halihazırda yabancı şirketlere bırakılmış bölgeleri dahil etmesi durumunda Doğu Akdeniz'deki termometre hızlı bir şekilde yükselecektir." denilerek bölgede tansiyonun yükselebileceğine işaret edildi.