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Hükümetten İnce'ye Korgeneral tepkisi

Canikli, 'nin sözlerine ilişkin, "Korgeneral 'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır." dedi.

Hükümetten İnceye Korgeneral Temel tepkisi

Nurettin Canikli, 'nin sözlerine ilişkin, "Korgeneral , 'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır." dedi.

Canikli, "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir." diye konuştu.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 16:00
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