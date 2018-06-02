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Eşine 3 ay yaklaşamayacak

Eşine 3 ay yaklaşamayacak
Kadına yönelik şiddet sokağa taştı. Nevin T., aşamasında olduğu dayakçı kocası Mehmet T. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak şiddet sonlanmadı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet T., sokak ortasında eşini dövmeye başladı. Temizlik işçisi Emre Derebaşı Mehmet T.'ye tekme atarak T.'yi kurtardı. Gözaltına alınan dayakçı koca, serbest bırakıldı. Olayın ardından "mağdur" sıfatıyla yeniden mahkemeye giden Nevin T. eşi hakkında 3 ay daha uzaklaştırma kararı aldırdı. Aşçılık yapan Nevin T. olay anını şu sözlerle anlattı: "Davalı eşim Mehmet T., evde 'Hadi kalk boşanmak için müracaata gideceğiz' dedi. Ben de kabul ettim. Boşanma işlemleri için adliyeye gittik. Dönüşte evrak tomarı olan dosya ile suratıma vurup darp etti. Saçlarımı tutam tutam yoldu. Vatandaşlar araya girdi. Polislerin yanında bana 'Öldüreceğim seni' diyerek tehdit etti. Şikayetçiyim."
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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