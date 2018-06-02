Yeni araçlar perte çıktı. Kaza dün Ankara'da meydana geldi. Şahin Caval'ın kullandığı TIR, devrildi. Kazada şoför yaralanırken, sıfır araç yüklü olan TIR'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü. Caval'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Bir görgü tanığı TIR'ın yolda yalpalamaya başladığını ve ardından devrildiğini söyledi. TEM otoyolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, olay yerinde çalışma başlatıldı.
Elde var sıfır
Ankara’da sıfır otomobilleri taşıyan TIR devrildi. Yol trafiğe kapandı. 6 araç hurdaya çıktı
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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