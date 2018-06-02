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Elde var sıfır

’da sıfır otomobilleri taşıyan TIR devrildi. Yol trafiğe kapandı. 6 araç hurdaya çıktı

Elde var sıfır
Yeni araçlar perte çıktı. Kaza dün 'da meydana geldi. Şahin Caval'ın kullandığı TIR, devrildi. şoför yaralanırken, sıfır araç yüklü olan TIR'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü. Caval'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Bir görgü tanığı TIR'ın yolda yalpalamaya başladığını ve ardından devrildiğini söyledi. TEM otoyolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, olay yerinde çalışma başlatıldı.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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