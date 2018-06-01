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'yı 'ye iade edecek

Tutuklu terörist 'nın 'ye iadesi kararlaştırıldı.

Yunanistan Turgut Kayayı Türkiyeye iade edecek

Yunan medyası, Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), 'nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki terörist 'nın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verdiğini duyurdu.

Haberlerde, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu belirtilen Türkiye /Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği de belirtildi.

Yunanistan'daki adli prosedüre göre, Adalet Bakanının, suçluların mahkeme tarafından verilen ülkelerine iade kararına itiraz hakkı bulunuyor.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 20:12
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