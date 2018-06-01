İzmit'te bir kafede çalışan Y.K. vücudundaki tüylerden kurtulmak için bir güzellik merkezinin kapısını çaldı. Lazer epilasyon yaptırdı. Epilasyonun ardından Y.K.'nın kolları, karnı ve sırtı yandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olan Y.K.'nın vücudunda 1'inci derecede yanık oluştuğu anlaşıldı. Güzellik merkezinden şikayetçi olan Y.K. yaşadığı talihsizliği şu sözlerle anlattı: "Sabah kalkıp işe gitmek için üstümdekileri değiştirirken göbeğimin üzerindeki izleri fark ettim. Güzellik merkezinde sadece özür dilediler ama yapabilecekleri de bir şey olmadığını söylediler. Hastaneye gidip tedavi oldum."
Tüy size
Y.K. adlı kadın güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı. Ancak hüsrana uğradı. Kolları, karnı ve sırtı yandı. Soluğu adliyede aldı.
Etiketler: lazer epilasyon , Kocaeli
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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