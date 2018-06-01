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İMSAKİYE RAMAZAN
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Tüy size

Y.K. adlı kadın güzellik merkezinde yaptırdı. Ancak hüsrana uğradı. Kolları, karnı ve sırtı yandı. Soluğu adliyede aldı.

Tüy size
İzmit'te bir kafede çalışan Y.K. vücudundaki tüylerden kurtulmak için bir güzellik merkezinin kapısını çaldı. yaptırdı. Epilasyonun ardından Y.K.'nın kolları, karnı ve sırtı yandı. Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olan Y.K.'nın vücudunda 1'inci derecede yanık oluştuğu anlaşıldı. Güzellik merkezinden şikayetçi olan Y.K. yaşadığı talihsizliği şu sözlerle anlattı: "Sabah kalkıp işe gitmek için üstümdekileri değiştirirken göbeğimin üzerindeki izleri fark ettim. Güzellik merkezinde sadece özür dilediler ama yapabilecekleri de bir şey olmadığını söylediler. Hastaneye gidip tedavi oldum."
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