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Son dakika: Yeni lere de müjdesi

Çalışma Sarıeroğlu, mayıs ayında yaklaşık 100.000 kişinin aylığına bağlandığını, onların da bayram si alabileceğini açıkladı.

Yeni emeklilere de ikramiye müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde, öğretmenevinde, muhtarlar, STK temsilcileri ve Ak Parti üyeleri ile birlikte iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, "Mayıs ayında olan 100 bin vatandaşımızın, Haziran ayında verilecek emekli sini alabilecekler" dedi.



Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz.

11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız."

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 21:34
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