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'de tarihi çınar ağacı aracın üzerine devrildi

'de seyir halindeki aracın üzerine tarihi çınar ağacı devrildi. Şans eseri aracın sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu. Sürücünün yardımına ise bir görgü tanığı koştu

İzmirde tarihi çınar ağacı aracın üzerine devrildi
Olay, saat 15.00 sıralarında 'in Konak ilçesinde meydana geldi. Utku Özsöz idaresindeki araç, Gazipaşa Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yönüne seyrettiği sırada, tramvay raylarının yanında bulunan tarihi çınar ağacı aracın üzerine devrildi. Talihsiz sürücü aracın içinde sıkışırken, olayı gören vatandaşlar talihsiz sürücüyü arabadan çıkarmayı başardı.



İHA'nın aktardığına göre; vatandaşlar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırırken, kaza sebebiyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra belediye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ağacın dalları temizlendi ve araç olay yerinden kaldırılıd. Yol tekrardan trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


YARA ALMADAN ÇIKTI


Manisa'dan İzmir'e geldiğini belirten talihsiz sürücü Utku Özsöz, bir anda ağacın üzerine devrildiğini vurgulayarak, "Trafik ışıklarında bekliyordum. Birden ağaç üzerime devrildi. Ağacın üzerime devrilmesinden sonra refleks olarak kendimi geriye attım. Arabanın içinden olay yerinde bulunan vatandaşlar çıkardı. Herhangi bir yara almadım" ifadelerini kullandı.

"KUCAKLAYARAK ÇIKARDIM"

Sürücüyü araçtan kucaklayarak çıkardığını söyleyen görgü tanığı Kenan Şavlı, "Olay yerinin karşısında bulunan taksi durağında oturuyordum. Olayı görünce hemen yardım etmeye koştum ve şoförü kucaklayarak araçtan çıkardım. Büyük geçmiş olsun" dedi.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 20:29
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