Olay, saat 15.00 sıralarında İzmir 'in Konak ilçesinde meydana geldi. Utku Özsöz idaresindeki araç, Gazipaşa Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yönüne seyrettiği sırada, tramvay raylarının yanında bulunan tarihi çınar ağacı aracın üzerine devrildi. Talihsiz sürücü aracın içinde sıkışırken, olayı gören vatandaşlar talihsiz sürücüyü arabadan çıkarmayı başardı.

İHA'nın aktardığına göre; vatandaşlar kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırırken, kaza sebebiyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra belediye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ağacın dalları temizlendi ve araç olay yerinden kaldırılıd. Yol tekrardan trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.





YARA ALMADAN ÇIKTI



Manisa'dan İzmir'e geldiğini belirten talihsiz sürücü Utku Özsöz, bir anda ağacın üzerine devrildiğini vurgulayarak, "Trafik ışıklarında bekliyordum. Birden ağaç üzerime devrildi. Ağacın üzerime devrilmesinden sonra refleks olarak kendimi geriye attım. Arabanın içinden olay yerinde bulunan vatandaşlar çıkardı. Herhangi bir yara almadım" ifadelerini kullandı.





"KUCAKLAYARAK ÇIKARDIM"

Sürücüyü araçtan kucaklayarak çıkardığını söyleyen görgü tanığı Kenan Şavlı, "Olay yerinin karşısında bulunan taksi durağında oturuyordum. Olayı görünce hemen yardım etmeye koştum ve şoförü kucaklayarak araçtan çıkardım. Büyük geçmiş olsun" dedi.