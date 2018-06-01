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'den 'lıları sevindiren vaatler

'nin seçim beyannamesinde yer alan 'Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi' ve “Kamu yerel birimlerinin idari ve mali özerkliklerini sağlayacağız” 'nın siyasi kanadı cephesinde büyük bir sevinçle karşılandı. HDP'li konuyla ilgili olarak 'CHP’nin bu konuda bizimle aynı noktaya gelmesi sevindirici' dedi.

CHPden PKKlıları sevindiren vaatler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () seçim beyannamesine koyduğu vaatleri CHP seçmeni de dahil olmak üzere kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, HDP ve 'lıları sevindirdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı beyannamede, Kürt Sorunu ve Eşit Yurttaşlık Temelinde Çözüm başlığı altında ''Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı uygulayacağız'', Kamu Yönetimi Reformu başlığında ise "Kamu yerel birimlerinin idari ve mali özerkliklerini sağlayacağız" ifadesi yer aldı.

HDP'nin seçim beyannamesinden kopya çeken CHP yönetimine seçmeni dahil birçok çevreden tepki yağdı.

HDP'Lİ BULDAN: CHP'NİN BİZİMLE AYNI NOKTADA OLMASI SEVİNDİRİCİ

CHP'nin, 2015 yılında HDP'nin de desteklediği PKK'lı teröristlerin 'hendek terörünün' çıkış noktası olan 'özerklik söylemine' bir vaat olarak seçim beyannamesinde yer vermesine HDP'liler çok sevindi.

ve Cumhurbaşkanı 'ın gitmesi için her şeyi yapacaklarını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı , CHP'nin özerklik konulu vaatlerine övgüler yağdırdı.

Buldan, CHP'nin seçim beyannamesinde bulunan ve HDP'nin de vaatleri arasında yer alan konuyla ilgili,''CHP'nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesindeki bazı çekincelerin kaldırılması noktasında bizimle aynı noktaya gelmesi sevindirici bir durumdur.'' dedi.

Buldan, ''Demokratik Özerklik dediğimiz mesele tam da budur. CHP'nin bu çekincelere karşı çıkması anlamlıdır.'' diyerek CHP'nin HDP ve terör örgütü PKK'nın dile getirdiği vaatler konusunda geldiği noktayı gözler önüne serdi.

TERÖRLE MÜCADELEYE DARBE ÇABASI: KORUCULUK KALKACAK

CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan, terör örgütü PKK ve destekçilerini sevindiren tek vaadi özerklik değil. Yine beyannamede, Yasakçı Politikalara Son başlığı altında, ağırlıklı olarak silahlı eğitim almış bölge halkından oluşan ve terörle mücadelede etkin rol üstlenen ''Koruculuk sistemini'' kaldırma sözü de verdi.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 08:09
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