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'te korkutan

'te bulunan Vasıf Çınar Caddesi'ndeki bir iş hanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İstanbulda korkutan yangın

Fatih'te 5 katlı iş hanının ikinci katında çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mercan Mahallesi Vasıf Çınar Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 07:54
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