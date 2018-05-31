;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yasin Börü davasının firari sanığı tutuklandı

'da terör operasyonu

'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Şabankale mevkiindeki çatışma sonucu açık isimleri henüz belirlenemeyen teröristlerin kod adları "Soreş" ve "Berhudan" olduğu anlaşıldı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Giresunda 2 PKKlı öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında ilçe kırsalında arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

OPERASYON SÜRÜYOR

Şabankale mevkisinde öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile 2 kişi oldukları belirlenen terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışma sonucu açık isimleri henüz belirlenemeyen, kod adları "Soreş" ve "Berhudan" olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.



Etiketler: ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 19:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar