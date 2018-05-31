Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında ilçe kırsalında arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
OPERASYON SÜRÜYOR
Şabankale mevkisinde öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile 2 kişi oldukları belirlenen terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı.
Çatışma sonucu açık isimleri henüz belirlenemeyen, kod adları "Soreş" ve "Berhudan" olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.
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