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Erdoğan benim kahramanım

'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden Somalili güvenlik görevlisi , TAKVİM’e konuştu: Erdoğan tüm Müslümanlar’ın lideri. O benim kahramanım

Erdoğan benim kahramanım
İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki , 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanması için Kur'an okuyup, ellerini göğe açtı. O anlar ise bir kişi tarafından videoya alındı. Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Türkçe'yi İzmir'de 'nde okurken öğrendiğini söyleyen Qasim Hasan, duygularını TAKVİM'e anlattı. Hasan şu ifadeleri kullandı: "20 yıldan fazla bir süredir 'de yaşıyorum. Türkiye'ye gittim ve orada 4 yıl yaşadım. Türkiye yaşamak için güzel bir yer. Ege Üniversitesi'nde öğrenim gördüm. Son üç yılda bir kaç kez Türkiye'ye gittim. ve Ankara'yı ziyaret ettim. Evliyim ve 3 çocuğum var.

'ORGANİZE OLMAYI ÖĞRETTİ '
Erdoğan, Müslüman dünyasının liderlerini İstanbul'da topladı ve Filistinli, Somalili ve Hindistanlı Müslümanlar'ın sorunlarını dile getirdi. Her birine yardımcı oldu. Dünya genelindeki Müslümanlar'a dayanışma ve organize olmayı öğretti. O Müslümanlar'ın lideri." Hasan'ı görüntüleyen Naciye Batkitar ise şunları söyledi: "Benim kadar Erdoğan'ı seven yoktur. Ama Qasim kardeşimi görünce dedim ki, 'Benden daha çok sevenlerde varmış.' Qasim, o kadar çok samimi konuştu ki duygulandırdı beni."


Alpaslan DÜVEN
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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