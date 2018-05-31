Erdoğan benim kahramanım

İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Qasim Hasan, 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanması için Kur'an okuyup, ellerini göğe açtı. O anlar ise bir kişi tarafından videoya alındı. Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Türkçe'yi İzmir'de Ege Üniversitesi'nde okurken öğrendiğini söyleyen Qasim Hasan, duygularını TAKVİM'e anlattı. Hasan şu ifadeleri kullandı: "20 yıldan fazla bir süredir İngiltere'de yaşıyorum. Türkiye'ye gittim ve orada 4 yıl yaşadım. Türkiye yaşamak için güzel bir yer. Ege Üniversitesi'nde öğrenim gördüm. Son üç yılda bir kaç kez Türkiye'ye gittim. İstanbul ve Ankara'yı ziyaret ettim. Evliyim ve 3 çocuğum var.
'ORGANİZE OLMAYI ÖĞRETTİ '
Erdoğan, Müslüman dünyasının liderlerini İstanbul'da topladı ve Filistinli, Somalili ve Hindistanlı Müslümanlar'ın sorunlarını dile getirdi. Her birine yardımcı oldu. Dünya genelindeki Müslümanlar'a dayanışma ve organize olmayı öğretti. O Müslümanlar'ın lideri." Hasan'ı görüntüleyen Naciye Batkitar ise şunları söyledi: "Benim kadar Erdoğan'ı seven yoktur. Ama Qasim kardeşimi görünce dedim ki, 'Benden daha çok sevenlerde varmış.' Qasim, o kadar çok samimi konuştu ki duygulandırdı beni."
Alpaslan DÜVEN
'ORGANİZE OLMAYI ÖĞRETTİ '
Erdoğan, Müslüman dünyasının liderlerini İstanbul'da topladı ve Filistinli, Somalili ve Hindistanlı Müslümanlar'ın sorunlarını dile getirdi. Her birine yardımcı oldu. Dünya genelindeki Müslümanlar'a dayanışma ve organize olmayı öğretti. O Müslümanlar'ın lideri." Hasan'ı görüntüleyen Naciye Batkitar ise şunları söyledi: "Benim kadar Erdoğan'ı seven yoktur. Ama Qasim kardeşimi görünce dedim ki, 'Benden daha çok sevenlerde varmış.' Qasim, o kadar çok samimi konuştu ki duygulandırdı beni."
Alpaslan DÜVEN
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