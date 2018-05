Bizim kutsalımıza el süremezsiniz

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , dün İstanbul 'da şehit yakınlarına yapılan yardım kampanyasında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak, kürsüde şu ifadeleri kullandı: "Şehit aileleri gurur ve hüznü bir arada yaşarlar. Peygamberden sonra en üst makam olan şehitlik mertebesi her kula nasip olan bir makam değildir. Şehit olmak herkesin kaldırabileceği bir yük değildir, bunu da bilmek gerekir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışan personelin şehit yakınları ile gaziler için topladığı 2 milyon TL'lik bağış, Bakan Berat Albayrak tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 'ya teslim edildi.Bizler 'Ölürsek şehit, kalırsam gazi olurum' diyen bir anlayışa sahibiz. Şehitlerimiz, bayrağımız göklerden hiç inmesin, birliğimiz ve kardeşliğimiz hiç bozulmasın diye canlarını feda ettiler. Etmekten de hiç sakınmadılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki her bir şehidimiz kutup yıldızıdır. Biz her zaman onlara bakacak ve büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Biz millet olarak bu toprakların bin yıldır sakinleriyiz. Bizi bölmeye, bizi terörle sınamaya kalkanlar şunu iyi bilmesi lazım. Bizim kutsallarımıza el süremezseniz."