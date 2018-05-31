60 vekil: Kemal bey çekil

Kılıçdaroğlu, kendisine kayıtsız şartsız itaat etmeyen 60 milletvekilini aday göstermedi. Onlar da İnce'nin etrafında kenetlendi. "Kurultayda görüşürüz" mesajı gönderdi.
Küskün vekiller, sahaya da indi. Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alması için mitinglere destek verdi. Lideri değiştirmeye yemin etti.
Küskün vekiller, sahaya da indi. Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alması için mitinglere destek verdi. Lideri değiştirmeye yemin etti.
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