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60 vekil: Kemal bey çekil

’de aday gösterilmeyen vekiller, ’nin etrafında birleşti. sonra ’nu devirmek için hareket geçti

60 vekil: Kemal bey çekil
, kendisine kayıtsız şartsız itaat etmeyen 60 milletvekilini aday göstermedi. Onlar da İnce'nin etrafında kenetlendi. "Kurultayda görüşürüz" mesajı gönderdi.

Küskün vekiller, sahaya da indi. adayı İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alması için mitinglere destek verdi. Lideri değiştirmeye yemin etti.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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